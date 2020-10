Kristjan Kangur | un estone molto “italiano”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 ottobre 2020)in maglia Olimpia Milano nella stagione 2013-2014. (Photocredits: Getty Images)Compie oggi 38 anni, cestista, protagonista per diverse stagioni (tra il 2010 e il 2017) in diverse squadre della LBA. Nel giorno del suo trentottesimo compleanno ripercorriamone insieme la carriera dagli inizi in Estonia alle esperienze italiane avvenute tra il 2010 ed il 2017. I primi anni di carriera diNato il 23 Ottobre 1982 a Parnu (Estonia),cominciò la sua carriera professionistica nel 2000 nella nazione di nascita tra le fila del Tallinna Kalev. Ha giocato per questo team per i successivi tre anni, vincendo per due anni consecutivi (2001-2002 e 2002-2003) il titolo ...