Jerry Spinelli in libreria con Posso essere tutto!

Leggi su corrierenazionale

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Disponibile in, il picture book diche celebra la vita e tutte le sue possibilità Tre grandi della letteratura per ragazzi si sono riuniti per uno straordinario picture book che celebra la vita e tutte le sue possibilità. Si intitolal’albo uscito per Camelozampa scritto da… L'articolo Corriere Nazionale.