Iva Zanicchi | è crollato tutto | confida del tumore del marito

Iva Zanicchi a Verissimo parla per la prima volta del tumore che ha colpito suo marito e si capisce solo adesso il perché la cantante mostrasse tanto malessere nei mesi scorsi. La Zanicchi raccontava di una depressione arrivata con il lockdown e della paura sua e di suo marito perché anche dopo non riuscivano a uscire di casa. In parte era tutto vero ma c'era anche il grave problema di salute per suo marito, Fausto Pinna, che ha reso tutto molto doloroso. Per Iva Zanicchi e suo marito sono stati davvero mesi duri e a Verissimo confida che solo adesso inizia a vedere la luce. E' a Silvia Toffanin che rivela come ha scoperto del tumore e cosa hanno fatto in ...

Ospite a Verissimo Iva Zanicchi parla per la prima volta del grave prblema di salute che ha colpito nei mesi scorsi il suo compagno Fausto Pinna: "Ora vedo la luce in fondo al tunnel. Credo che ...

