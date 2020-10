Il cardinale che dice che le persone omosessuali «vanno accompagnate e aiutate» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo l’apertura netta di Papa Francesco alle unioni civili, con il pontefice che ha affermato che anche gli omosessuali hanno diritto a entrare nella famiglia della Chiesa, le reazioni del mondo conservatore non si sono fatte aspettare. Innanzitutto, la politica ha dato una prima spallata al papato, continuando a esprimere posizioni forti che – del resto – hanno sempre accompagnato il pontificato di Bergoglio. Ma adesso è il turno dei cardinali, in modo particolare di Gerhard Ludwig Müller, considerato da molti la voce di Benedetto XVI, di cui ha curato personalmente l’opera omnia a livello teologico. LEGGI ANCHE > Papa Francesco è l’unico cattolico che si batte per le unioni civili Gerhard Ludwig Müller e la sua posizione sulle parole di Francesco sulle unioni civili Gerhard Ludwig Müller ha risposto a ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo l’apertura netta di Papa Francesco alle unioni civili, con il pontefice che ha affermato che anche glihanno diritto a entrare nella famiglia della Chiesa, le reazioni del mondo conservatore non si sono fatte aspettare. Innanzitutto, la politica ha dato una prima spallata al papato, continuando a esprimere posizioni forti che – del resto – hanno sempre accompagnato il pontificato di Bergoglio. Ma adesso è il turno dei cardinali, in modo particolare di Gerhard Ludwig Müller, considerato da molti la voce di Benedetto XVI, di cui ha curato personalmente l’opera omnia a livello teologico. LEGGI ANCHE > Papa Francesco è l’unico cattolico che si batte per le unioni civili Gerhard Ludwig Müller e la sua posizione sulle parole di Francesco sulle unioni civili Gerhard Ludwig Müller ha risposto a ...

