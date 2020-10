I morbidissimi rotoli di cotone | come mangiare una nuvola!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 23 ottobre 2020) La ricetta per questicornetti di stile balcanico è davvero semplice da preparare, anche perché gli ingredienti necessari sono davvero pochissimi. Sono una soluzione ideale sia per la colazione che per la merenda, anche perché possono essere dolci o salati a seconda del gusto di chi li prepara. Gli ingredienti Per questa ricetta buona e divertente ti servono questi ingredienti: 900 grammi di farina per dolci; una bustina di lievito in polvere per dolci; due uova; 400 millilitri di latte (caldo); 180 millilitri di olio; un cucchiaino di zucchero; un cucchiaino di sale. Il procedimento Versa due bicchieri (circa 400 millilitri) di latte caldo in una boule piuttosto capiente. Poi aggiungi tre quarti dell’olio indicato in ricetta, due chiare d’uovo, un cucchiaio di zucchero semolato e una bustina di lievito in polvere, ...