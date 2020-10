Highlights e gol Sassuolo-Torino 3-3 | Serie A 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ildeglie dei gol del match di, match valevole per la quinta giornata del campionato di. Al Mapei Stadium succede tutto e il contrario di tutto con gli uomini di Marco Giampaolo che vengono raggiunti per ben tre volte e non riescono a capitalizzare il vantaggio di 1-3, rimontati nel finale dalle reti di Chiriches e di Caputo. LE PAGELLE E I VOTI 0-1 1-1 1-2 1-3 2-3 3-3