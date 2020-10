Hamburger vegani, saranno ancora possibili i riferimenti alla carne sulle etichette: nessun emendamento approvato dal Parlamento Ue (Di venerdì 23 ottobre 2020) Gli Hamburger vegani non dovranno cambiare nome. La decisione del Parlamento europeo salva di fatto le aziende che producono veggie burger permettendo ancora di scrivere sulle confezioni termini che rimandano alla carne, come mortadella, salsiccia o, appunto, Hamburger. nessuno degli emendamenti presentati per limitare l’uso di queste denominazioni è stato approvato dalla Plenaria, mantenendo così lo status quo. Replica di Coldiretti che chiede una norma nazionale “per fare definitivamente chiarezza sui veggie burger ed evitare l’inganno ai danni del 93% dei consumatori che in Italia non seguono un regime alimentare vegetariano o vegano”. Dopo giorni di dibattito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Glinon dovranno cambiare nome. La decisione deleuropeo salva di fatto le aziende che producono veggie burger permettendodi scrivereconfezioni termini che rimandano, come mortadella, salsiccia o, appunto,o degli emendamenti presentati per limitare l’uso di queste denominazioni è statoPlenaria, mantenendo così lo status quo. Replica di Coldiretti che chiede una norma nazionale “per fare definitivamente chiarezza sui veggie burger ed evitare l’inganno ai danni del 93% dei consumatori che in Italia non seguono un regime alimentare vegetariano o vegano”. Dopo giorni di dibattito ...

