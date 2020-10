Giro d’Italia 2020, veleni e polemiche: rabbia e tristezza prima del gran finale di Sestriere e Milano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Venerdì 23 ottobre 2020 rischia di passare alla storia come una delle pagine più tristi e controverse del Giro d’Italia. La diciannovesima tappa viene sospesa, accorciata e poi affrontata a passo “cicloturistico” da parte del gruppo, che lascia andare la fuga di giornata a giocarsi la vittoria. Nulla togliere a Josef Cerny, che con un grande numero conquista il successo più importante della sua carriera, ma alle sue spalle succede tutto e niente. C’è tanta amarezza, perchè dopo una tappa spettacolare come quella di ieri sullo Stelvio nessuno si aspettava e soprattutto si meritava uno smacco del genere. I corridori che si rifiutano di correre oltre 250 chilometri in pianura, con la pioggia battente, rappresentano la punta nell’iceberg delle difficoltà che gli ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) Venerdì 23 ottobrerischia di passare alla storia come una delle pagine più tristi e controverse deld’Italia. La diciannovesima tappa viene sospesa, accorciata e poi affrontata a passo “cicloturistico” da parte del gruppo, che lascia andare la fuga di giornata a giocarsi la vittoria. Nulla togliere a Josef Cerny, che con unde numero conquista il successo più importante della sua carriera, ma alle sue spalle succede tutto e niente. C’è tanta amarezza, perchè dopo una tappa spettacolare come quella di ieri sullo Stelvio nessuno si aspettava e soprattutto si meritava uno smacco del genere. I corridori che si rifiutano di correre oltre 250 chilometri in pianura, con la pioggia battente, rappresentano la punta nell’iceberg delle difficoltà che gli ...

