Covid, l'Istituto Superiore di Sanità: "Situazione grave, la popolazione resti a casa" (Di venerdì 23 ottobre 2020) L'impennata dei contagi in Italia con Rt nazionale di 1,5 nel suo valore medio indica una situazione "complessivamente e diffusamente molto grave sul territorio nazionale con rischio di criticità importanti a breve termine in numerose Regioni". Lo rileva il monitoraggio settimanale ministero Salute-Iss."E' fondamentale – si legge ancora –che la popolazione rimanga a casa quando … L'articolo Covid, l'Istituto Superiore di Sanità: "Situazione grave, la popolazione resti a casa" Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

