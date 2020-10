Coronavirus, possibile semi-lockdown? L’idea del Governo per evitare di chiudere tutto (Di venerdì 23 ottobre 2020) Se i contagi dovessero aumentare il Governo potrebbe mettere in atto una sorta di semi-lockdown. Cerchiamo di capire di cosa si tratta In questi giorni il Governo è impegnato a mettere in atto misure e restrizioni che permettano di arginare il numero dei contagi senza dover ricorrere ad un lockdown totale, come avvenuto nei mesi … L'articolo Coronavirus, possibile semi-lockdown? L’idea del Governo per evitare di chiudere tutto NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 23 ottobre 2020) Se i contagi dovessero aumentare ilpotrebbe mettere in atto una sorta di. Cerchiamo di capire di cosa si tratta In questi giorni ilè impegnato a mettere in atto misure e restrizioni che permettano di arginare il numero dei contagi senza dover ricorrere ad untotale, come avvenuto nei mesi … L'articolo? L’idea delperdiNewNotizie.it.

