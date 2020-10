Conte è preoccupato, stretto tra l'aumento di contagi e decessi e la crisi economica (Di venerdì 23 ottobre 2020) "Siamo ancora dentro la pandemia, dobbiamo tenere l'attenzione altissima. Forti dell'esperienza della scorsa primavera, dobbiamo Contenere il contagio puntando a evitare l'arresto dell'attività ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 ottobre 2020) "Siamo ancora dentro la pandemia, dobbiamo tenere l'attenzione altissima. Forti dell'esperienza della scorsa primavera, dobbiamonere ilo puntando a evitare l'arresto dell'attività ...

VittorioSgarbi : E mentre parla Conte che vuoi fare, una festa? - Agenzia_Ansa : Vittorio Sgarbi fa un pisolino durante il discorso di Conte alla Camera FOTO #ANSA - HuffPostItalia : Il Mes andava chiesto 6 mesi fa, una colpa grave che ricade su M5s e Conte - AndreaInterNews : RT @internewsit: Nainggolan unico in grado di stravolgere i piani dell'Inter di Conte: ecco come - - uolller : RT @GabriGiammanco: Conte: “Intervista Casellati? Non l'ho letta” In una dichiarazione tutta l’arroganza di un uomo che si crede ormai un m… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte è Il premier Conte resiste: "Evitare un altro lockdown generalizzato". De Luca: "Governo fermi la mobilità tra Regioni" la Repubblica Arrivare al 2023 per il nuovo Presidente? Ma come e con il parlamento bocciato dal referendum?

Russia e Cina reclutano la storia della Seconda Guerra Mondiale per rafforzare la loro rivendicazione di vantaggio morale sugli Stati Uniti e per promuovere il multilateralismo di A.M.B. Da quando il ...

Teotino: "Conte è meno polemico. Milan indietro. Il mio pensiero sulla Juventus di Pirlo"

Ecco le sue parole: "Conte ha un atteggiamento diverso e più pacifico rispetto a quello che eravamo abituati, adesso è molto meno polemico. Dopo l'incontro di questa estate ha ottenuto i giocatori che ...

Russia e Cina reclutano la storia della Seconda Guerra Mondiale per rafforzare la loro rivendicazione di vantaggio morale sugli Stati Uniti e per promuovere il multilateralismo di A.M.B. Da quando il ...Ecco le sue parole: "Conte ha un atteggiamento diverso e più pacifico rispetto a quello che eravamo abituati, adesso è molto meno polemico. Dopo l'incontro di questa estate ha ottenuto i giocatori che ...