Contagi, la provincia di Bergamo tiene ma il virus corre di più nella Bassa - I dati (Di venerdì 23 ottobre 2020) Incidenza coronavirus. Dal 7 al 21 ottobre 859 nuovi casi in provincia. Numeri più alti a Treviglio e Dalmine. Ieri call Ats-sindaci.

fattoquotidiano : Covid-19, torna la paura nelle Rsa: 90 positivi nel Barese, più di 100 contagi in due strutture in provincia di Nov… - Corriere : Impennata di contagi: in un giorno 4.126 in Lombardia e 1.858 a Milano e provincia - acciooguitar : La maggior parte dei contagi in Campania si contano a Napoli e provincia. - RiccardoRoversi : No a un #lockdown totale. Qui in #Valtellina la situazione non è da sottovalutare ma non è nemmeno paragonabile a q… - ScuolaNoCovid : Lo dicono i dati della #Campania che con pochi giorni di scuola ha visto questo cambiamento nei casi nella fascia… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi provincia Covid Italia, bollettino oggi 23 ottobre: aumentano i contagi (19.143) e 91 morti. Balzo delle terapie intensive Il Messaggero Covid: Piemonte, 9 decessi e 2032 contagi nelle ultime 24 ore

Torino, 23 ott 17:17 - (Agenzia Nova) - Nove decessi e 2032 contagi di persone positive al Covid-19 sono ... Il totale sale a 4236 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: ...

Lockdown, De Luca: «Chiudiamo tutto per 30-40 giorni, oggi record di 2.280 positivi. Non voglio vedere camion con le bare»

Covid Bisogna chiudere tutto, in tutte le regioni, secondo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che chiede al Governo un lockdown nazionale e specifica che in ogni ...

