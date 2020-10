Con Moby e Tirrenia l'estate 2021 arriva in anticipo: al via le prenotazioni (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - Con Moby e Tirrenia l'estate 2021 è già arrivata. Aprono oggi le prenotazioni per la prossima stagione estiva in Sardegna, Sicilia, Corsica e nei prossimi giorni saranno disponibili anche quelle per l'isola d'Elba: le spiagge più belle d'Italia sono come sempre a un passo grazie alle navi di Moby e Tirrenia. Quest'anno - in più rispetto a tutte le tradizionali eccellenze delle loro navi, comodità, velocità, servizi di bordo - Moby e Tirrenia si superano per dare ulteriore sicurezza ai loro passeggeri e regalano la polizza multirischi per chi prenota entro il 31 dicembre 2020 per le destinazioni Sardegna, Corsica e Sicilia. La polizza comprende il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - Conl'è giàta. Aprono oggi leper la prossima stagione estiva in Sardegna, Sicilia, Corsica e nei prossimi giorni saranno disponibili anche quelle per l'isola d'Elba: le spiagge più belle d'Italia sono come sempre a un passo grazie alle navi di. Quest'anno - in più rispetto a tutte le tradizionali eccellenze delle loro navi, comodità, velocità, servizi di bordo -si superano per dare ulteriore sicurezza ai loro passeggeri e regalano la polizza multirischi per chi prenota entro il 31 dicembre 2020 per le destinazioni Sardegna, Corsica e Sicilia. La polizza comprende il ...

Moby e Tirrenia, una polizza multirischi: aperte le prenotazioni per l'estate 2021

La promozione è valida per chi prenota entro il 31 dicembre 2020. La polizza comprende il rimborso completo del biglietto in caso di annullamento per qualsiasi evento imprevisto, oggettivamente docume ...

