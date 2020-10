Benevento-Napoli | probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 23 ottobre 2020)è in programma per la quinta giornata del campionato di Serie A. Il match andrà in scena domenica 25 ottobre dallo stadio Vigorito a. Il derby campano vedrà sfidarsi le squadre di due ex compagni di squadra come Gennaro Gattuso e Filippo Inzaghi. Da calciatori i due, hanno scritto importanti pagine di storia per il Milan e per tutto il calcio italiano.sarà ricca di gol? La partita si appresta ad essere molto spettacolare. Ilha vinto per 4-1 contro l’Atalanta e in campionato ha subito solo una rete. Ilha raccolto 6 punti in 4 partite ma sia contro Inter e Roma ha dato prova della sua grande qualità offensiva segnando due reti in entrambe le gare. Si ...