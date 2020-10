Bari, molestie sul treno a 17enne: denunciato 32enne dalla Polfer (Di venerdì 23 ottobre 2020) Bari - Un trentaduenne è stato denunciato dalla Polizia ferroviaria di Bari per molestie sessuali nei confronti di una ragazza di 17 anni che sarebbero avvenute a bordo di un treno regionale. Il fatto ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 23 ottobre 2020)- Un trentaduenne è statoPolizia ferroviaria dipersessuali nei confronti di una ragazza di 17 anni che sarebbero avvenute a bordo di unregionale. Il fatto ...

Sara__Alchemist : Una molestia è già di per sé un atto gravissimo. Lo è ancor di più se viene perpetrato da chi dovrebbe tutelare la… - LaGazzettaWeb : Bari, molestie sul treno a 17enne: denunciato 32enne dalla Polfer - PUGLIALIBERA1 : Acquaviva (Bari), molestie sessuali in ascensore al Miulli: la denuncia di una tirocinante - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Acquaviva (Bari), molestie sessuali in ascensore al Miulli: la denuncia di una tirocinante: L’ospedale ha ape… - NurseTimes : ?? Nurse Times Acquaviva (Bari), molestie sessuali in ascensore al Miulli: la denuncia di una tirocinante: L’ospedal… -