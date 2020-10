Ballando con le Stelle, Vittoria Schisano pronta per un ballo “bollente” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sulle proprie stories Instagram Vittoria Schisano ha deciso di preparare tutti i suoi follower per quello che vedranno sabato sera in diretta nella sesta puntata di Ballando con le Stelle. “Marco sta preparando un ballo molto, molto bollente”. Tenetevi forte… Quella di sabato sera sarà una puntata di Ballando con le Stelle per cuori forti, dedicata ai più grandi di età. E’ l’avviso col sorriso di Vittoria SchisanoArticolo completo: Ballando con le Stelle, Vittoria Schisano pronta per un ballo “bollente” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sulle proprie stories Instagramha deciso di preparare tutti i suoi follower per quello che vedranno sabato sera in diretta nella sesta puntata dicon le. “Marco sta preparando unmolto, molto bollente”. Tenetevi forte… Quella di sabato sera sarà una puntata dicon leper cuori forti, dedicata ai più grandi di età. E’ l’avviso col sorriso diArticolo completo:con leper un“bollente” dal blog SoloDonna

RaiUno : A dir poco sensazionale la nostra @milly_carlucci con Samuel Peron e tutti i maestri di Ballando con le stelle! ? - vladiluxuria : Per correttezza dell’informazione fu Di Pietro e non io a dare della “fascista” ad Alessandra Mussolini nella punta… - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare #MarcoDeAngelis e @Vittoriaschisan vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - sambuccoa : @stanzaselvaggia C'è chi si vede Ballando con le stelle, pensa te - TweetNotizie : Ballando con le Stelle, anticipazioni: Red Canzian ballerino per una notte. Giallini, Edoardo Leo e Giulia Bevilacq… -