Bake Off 2020 del 23 ottobre | Donato eliminato video e streaming

L'ottava puntata di Bake Off Italia 2020 di stasera, 23 ottobre, ha visto l'eliminazione del tatuatissimo Donato. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, stavolta con Csaba dalla Zorza. Clelia d'Onofrio è spuntata nella prova finale. Guida della puntata è stata ancora una volta Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d'Adda ad Arcore (MB). Tema della puntata è stata la "regalità". Nella prima manche, gli 8 concorrenti rimasti si sono sfidati a "singolar tenzone" su preparazioni "reali": la Torta Regina Elena (o Torta Tenerina), la Victoria Sponge, la Prinzregententorte e la Shepard's Pie. Ogni coppia si è sfidata su una delle torte proposte e da ogni duello è uscito un ...

