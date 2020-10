Avellino, con la Casertana tornano i tifosi: firmata la delibera per il Partenio-Lombardi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – L’Avellino, domenica pomeriggio (ore 17.30), per la sfida con la Casertana potrà riabbracciare i tifosi. Nel pomeriggio di oggi, come annunciato, il sindaco Gianluca Festa ha firmato la delibera per la riapertura dell’impianto di Contrada Zoccolari. Il numero complessivo dovrebbe essere di 757 sostenitori così suddivisi in base al Dpcm del 13 ottobre scorso che prevede la presenza del 15% della capienza: 160 spettatori in Tribuna Montevergine; 525 in Curva Sud; 12 nella nord settore disabili e 60 in Tribuna Terminio. Nelle prossime ore la società dovrà sciogliere il nodo per la prevendita. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’, domenica pomeriggio (ore 17.30), per la sfida con lapotrà riabbracciare i. Nel pomeriggio di oggi, come annunciato, il sindaco Gianluca Festa ha firmato laper la riapertura dell’impianto di Contrada Zoccolari. Il numero complessivo dovrebbe essere di 757 sostenitori così suddivisi in base al Dpcm del 13 ottobre scorso che prevede la presenza del 15% della capienza: 160 spettatori in Tribuna Montevergine; 525 in Curva Sud; 12 nella nord settore disabili e 60 in Tribuna Terminio. Nelle prossime ore la società dovrà sciogliere il nodo per la prevendita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

