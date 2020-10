Whirlpool, Spera, UGL Metalmeccanici,: 'Chiusura del sito di Napoli un altro schiaffo al Sud' (Di giovedì 22 ottobre 2020) 'Whirlpool dopo 18 mesi conferma la cessazione delle attività produttive dell'unico sito produttivo del sud di via Argine a Napoli a partire dal 31 ottobre'. Lo dichiara il Segretario Nazionale UGL ... Leggi su gazzettadinapoli (Di giovedì 22 ottobre 2020) 'dopo 18 mesi conferma la cessazione delle attività produttive dell'unicoproduttivo del sud di via Argine aa partire dal 31 ottobre'. Lo dichiara il Segretario Nazionale UGL ...

