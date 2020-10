Tentato furto in metro: un arresto e una denuncia (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno eseguito mirati servizi antiborseggio all’interno della stazione Termini che hanno portato, in poche ore, all’arresto di una persona e alla denuncia di un’altra, entrambe accusate di Tentato furto aggravato. Nel primo pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno sorpreso una 18enne nomade, gia’ sottoposta all’obbligo di presentazione in caserma per precedenti furti commessi, mentre tentava di sfilare il portafogli dallo zaino di una 30enne che attendeva la metro sulla banchina. L’arrestata e’ stata portata e trattenuta in caserma, in attesa del rito direttissimo. Qualche ora prima, sempre all’interno della fermata metro Termini, i Carabinieri della Stazione Roma ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno eseguito mirati servizi antiborseggio all’interno della stazione Termini che hanno portato, in poche ore, all’di una persona e alladi un’altra, entrambe accusate diaggravato. Nel primo pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno sorpreso una 18enne nomade, gia’ sottoposta all’obbligo di presentazione in caserma per precedenti furti commessi, mentre tentava di sfilare il portafogli dallo zaino di una 30enne che attendeva lasulla banchina. L’arrestata e’ stata portata e trattenuta in caserma, in attesa del rito direttissimo. Qualche ora prima, sempre all’interno della fermataTermini, i Carabinieri della Stazione Roma ...

Gli uomini del commissariato, dopo attente indagini e con l'aiuto di immagini della videosorveglianza riuscivano ad individuare i due malfattori che, accompagnati da un complice, a bordo di un'autove ...

La 19enne è stata denunciata per tentato furto aggravato e per false attestazioni sull’identità personale per aver fornito false generalità nel tentativo di eludere gli accertamenti dei Carabinieri.

La 19enne è stata denunciata per tentato furto aggravato e per false attestazioni sull'identità personale per aver fornito false generalità nel tentativo di eludere gli accertamenti dei Carabinieri.