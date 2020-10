State a casa Torna l' invito a rinchiudersi | Ma stavolta sarà devastante

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Manila Alfano Le parole di Conte e Speranza riaccendono il dibattito. La terapeuta Slepoj: "Non reggeremo psicologicamente" Da qualche giorno è ripartito il messaggio: re. E; dura. «Per gli italiani non; affatto semplice». Vera Slepoj osserva con molta preoccupazione lo stato di salute degli italiani. «Psicologicamente questa volta; più difficile di prima». Siamo come fiaccati nello spirito e il ritorno di un nuovo lockdown scoraggia. «Troppi i messaggi confusi che arrivano, troppe voci che parlano, e lo dico riferendomi a tutti i livelli, dai politici ai virologi. E non va bene. A Marzo era diverso, seppure con sfumature che non mi sono sempre piaciute, c'era una voce sola, un messaggio univoco, ed ...

corradoformigli : STATE A CASA. Fa impressione il ritorno ossessivo di questo appello. Staremo a casa se necessario. Ma pretendiamo v… - HuffPostItalia : L'appello del ministro Speranza: 'State a casa il più possibile. La situazione è seria' - Corriere : L’appello del ministro Speranza: «Situazione seria, state a casa il più possibile» - laura_regoli : RT @carmeloabbate: Un minuto dopo che avrete detto state a casa, fate gli scatoloni e andate a casa anche voi governanti con tutto il cucuz… - alessiocrobu : RT @rodcostakiwi: I VIPS ci cantavano state a casa, #andratuttobene ora sono a casa ed ostentano piagnucolando la loro malattia lievemente… -

Nel caso il risultato del tampone sia positivo cosa bisogna fare? Si deve restare a casa. Si viene contattati dal Dipartimento di prevenzione che fornisce tutte le indicazioni per l’isolamento ...Non è necessario lavare i vestiti una volta tornati a casa a meno che non si siano frequentati o non si lavori in ambienti ad alto rischio come ospedali o case di cura. Giacche e cappotti vanno ...