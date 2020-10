Sinner-Herbert oggi, Atp Colonia II 2020: orario, programma, tv, streaming (Di giovedì 22 ottobre 2020) Torna in campo Jannik Sinner nel torneo ATP di Colonia 2 2020. Sui campi in cemento tedeschi il nostro portacolori se la vedrà nel suo match degli ottavi di finale contro il francese Pierre-Hugues Herbert, numero 82 del ranking. Il ventinovenne francese è sempre un rivale ostico da affrontare, con un gioco particolare e non di semplice lettura, ma per l’altoatesino si tratta di una ghiotta occasione per avanzare al turno successivo, dove potrebbe affrontare il vincente del match tra il canadese Denis Shapovalov (numero 3 del tabellone) e il francese Gilles Simon. Jannik Sinner nel primo turno del torneo di Colonia si è liberato dell’australiano James Duckworth (numero 97 del mondo) con un laconico 6/1 6/2, mentre Pierre-Hugues ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) Torna in campo Janniknel torneo ATP di. Sui campi in cemento tedeschi il nostro portacolori se la vedrà nel suo match degli ottavi di finale contro il francese Pierre-Hugues, numero 82 del ranking. Il ventinovenne francese è sempre un rivale ostico da affrontare, con un gioco particolare e non di semplice lettura, ma per l’altoatesino si tratta di una ghiotta occasione per avanzare al turno successivo, dove potrebbe affrontare il vincente del match tra il canadese Denis Shapovalov (numero 3 del tabellone) e il francese Gilles Simon. Janniknel primo turno del torneo disi è liberato dell’australiano James Duckworth (numero 97 del mondo) con un laconico 6/1 6/2, mentre Pierre-Hugues ...

