Serie C – Girone C: Juve Stabia-Cavese 2-0, per l’Avellino segna ancora D’Angelo contro il Foggia. La classifica aggiornata (Di giovedì 22 ottobre 2020) Terminano le gare del Girone C di Serie C di questa sera.I match validi per la sesta giornata del campionato sono andati in scena a partire dalle ore 20.45. Per il Girone meridionale, Foggia e Avellino si sono date battaglia fino al 90', mentre la Juve Stabia ha incontrato la Cavese. Rispettivamente, l'incontro tra pugliesi e campani è terminato 2-1 in favore della squadra di Braglia: la gara la apre Sonny D'Angelo al 35' e il raddoppio dei Lupi lo firma Santaniello al 63'; per i Satanelli ha provato a riaprirla Vitale al minuto 87 senza portare a termine la rimonta. Le Vespe, invece, hanno portato a casa i tre punti nella vittoria contro la Cavese grazie ai gol di Mastalli (60') e di Vallocchia ... Leggi su mediagol (Di giovedì 22 ottobre 2020) Terminano le gare delC diC di questa sera.I match validi per la sesta giornata del campionato sono andati in scena a partire dalle ore 20.45. Per ilmeridionale,e Avellino si sono date battaglia fino al 90', mentre laha incontrato la. Rispettivamente, l'intra pugliesi e campani è terminato 2-1 in favore della squadra di Braglia: la gara la apre Sonny D'Angelo al 35' e il raddoppio dei Lupi lo firma Santaniello al 63'; per i Satanelli ha provato a riaprirla Vitale al minuto 87 senza portare a termine la rimonta. Le Vespe, invece, hanno portato a casa i tre punti nella vittorialagrazie ai gol di Mastalli (60') e di Vallocchia ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone Risultati Serie C girone C, 6ª giornata – La Ternana sbanca Catania e vola in testa, Bari fermato a Monopoli: la classifica Stretto web Tonfo del Foggia allo Zaccheria, i rossoneri piegati dall’Avellino. È la terza sconfitta consecutiva

Termina 1-2 al “P. Zaccheria” la sfida tra Foggia e Avellino valida per la sesta giornata del campionato di Serie C – girone C. Nel primo tempo, i satanelli faticano a tenere testa alla compagine ...

Diretta/ Juve Stabia Cavese (risultato finale 2-0) streaming: la chiude Vallocchia

Diretta Juve Stabia Cavese streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone C della Serie C.

