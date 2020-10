“Sarà uno stop and go”. 15 giorni di lockdown nella Regione italiana (Di giovedì 22 ottobre 2020) Una chiusura di quindici giorni, totale, probabilmente a partire dalla prossima settimana. Sono ore di attesa in Sardegna dove il presidente della Regione, Christian Solinas, ha annunciato ieri - e ribadito oggi con decisione - l'emanazione di un'ordinanza regionale restrittiva per tentare di contenere la seconda ondata da Covid - 19. Disposizioni ribattezzate dallo stesso Solinas con un'espressione inedita, "stop & go": pausa e ripartenza con il significato di lockdown che fa ripensare a marzo e aprile, quando però i casi sardi erano molto più contenuti. Il documento con le nuove disposizioni dovrebbe arrivare venerdì o sabato (24 o 48 ore da sue dichiarazioni) praticamente alla vigilia delle elezioni amministrative del 25 e 26 ottobre, in un terzo dei comuni isolani. Oggi la riunione in ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 22 ottobre 2020) Una chiusura di quindici, totale, probabilmente a partire dalla prossima settimana. Sono ore di attesa in Sardegna dove il presidente della, Christian Solinas, ha annunciato ieri - e ribadito oggi con decisione - l'emanazione di un'ordinanza regionale restrittiva per tentare di contenere la seconda ondata da Covid - 19. Disposizioni ribattezzate dallo stesso Solinas con un'espressione inedita, "& go": pausa e ripartenza con il significato diche fa ripensare a marzo e aprile, quando però i casi sardi erano molto più contenuti. Il documento con le nuove disposizioni dovrebbe arrivare venerdì o sabato (24 o 48 ore da sue dichiarazioni) praticamente alla vigilia delle elezioni amministrative del 25 e 26 ottobre, in un terzo dei comuni isolani. Oggi la riunione in ...

