Previsioni Meteo Toscana: domani piogge e temperature massime in calo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. domani molto nuvoloso con possibili precipitazioni, di debole-moderata intensità, inizialmente sui rilievi di nord ovest, ma in estensione, tra il pomeriggio e la sera, alle zone centro-settentrionali della regione. Venti: di Scirocco, deboli sulle zone interne, moderati sulla costa, sull'Arcipelago e in montagna. Mari: generalmente mossi. temperature: in ulteriore aumento le minime, stazionarie o in lieve calo le massime. Sabato 24 molto nuvoloso con precipitazioni, sparse, di debole-moderata intensità, tendenti ...

