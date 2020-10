Perché la Cina galoppa ma non tira. L’analisi di Pennisi (Di giovedì 22 ottobre 2020) I telegiornali della sera di ieri 21 ottobre hanno dato risalto alle notizie relative alla ripresa economica della Cina, mentre Europa. Usa e resto del mondo sono alle prese con grande recessione provocata dal virus proveniente dal mercato e/o dal laboratorio di Wuhan. C’è, senza dubbio, lo zampino, peraltro legittimo, del portavoce dell’Ambasciata di Pechino a Roma, nel quadro del più ampio programma del governo e del Partito Comunista Cinese di mostrare la superiorità del sistema economico e politico di quello che fu il Celeste Impero rispetto a quelli del resto del mondo. Le statistiche cinesi sono sempre da prendere con le molle, tranne quelle sulla contabilità economica nazionale e sulla bilancia commerciale e dei pagamenti, che hanno un certo grado di validazione da parte del Fondo monetario internazionale, condizione per ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 ottobre 2020) I telegiornali della sera di ieri 21 ottobre hanno dato risalto alle notizie relative alla ripresa economica della, mentre Europa. Usa e resto del mondo sono alle prese con grande recessione provocata dal virus proveniente dal mercato e/o dal laboratorio di Wuhan. C’è, senza dubbio, lo zampino, peraltro legittimo, del portavoce dell’Ambasciata di Pechino a Roma, nel quadro del più ampio programma del governo e del Partito Comunista Cinese di mostrare la superiorità del sistema economico e politico di quello che fu il Celeste Impero rispetto a quelli del resto del mondo. Le statistiche cinesi sono sempre da prendere con le molle, tranne quelle sulla contabilità economica nazionale e sulla bilancia commerciale e dei pagamenti, che hanno un certo grado di validazione da parte del Fondo monetario internazionale, condizione per ...

matteosalvinimi : ?????? CLAMOROSO: L'UE FINANZIA L'ISTITUTO DI VIROLOGIA DI WUHAN, LA CITTÀ DA CUI È PARTITO IL COVID. Vogliamo sapere… - LegaSalvini : Marco Campomenosi: vogliamo sapere perché l’UE ha finanziato e finanzia progetti di ricerca a Wuhan, in Cina, anche… - chetempochefa : 'Abbiamo paesi come la Cina che non hanno più contagi locali, dove il virus circola soltanto perché portato dall'es… - tordi_luciano : @TuttoSportUSA @Xiaomei33571935 Non ti ha risposto lei ti rispondo io. In Italia chi la usa? Neanche il 60% e c'è s… - saturno19661 : RT @matteosalvinimi: ?????? CLAMOROSO: L'UE FINANZIA L'ISTITUTO DI VIROLOGIA DI WUHAN, LA CITTÀ DA CUI È PARTITO IL COVID. Vogliamo sapere per… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Cina Perché Taranto è così importante per la Cina e per la politica estera italiana Linkiesta.it