Perché Fontana ha disobbedito a Salvini

Carmelo Lopapa su Repubblica scrive un retroscena che spiega il dietrofront del presidente della Lombardia Attilio Fontana di fronte al niet che Salvini avrebbe espresso sull'ordinanza poi firmata e da oggi in vigore, sul coprifuoco in regione. Il leader della Lega avrebbe preferito che a prendere le decisioni sulle nuove restrizioni fossero stati i sindaci, in gran parte di centro sinistra anche perché «Conte non ci sta coinvolgendo in nessun passaggio, nemmeno sulle misure dell'ultimo Dpcm, ora non possono essere le regioni, quasi tutte di centrodestra, a togliergli le castagne dal fuoco». Poi martedì Fontana ha visto che i numeri della curva salivano e ha deciso diversamente: Succede però che nelle successive 24 ore la situazione sia sfuggita ad ogni controllo "politico".

