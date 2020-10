Moto3, GP Teruel 2020: Tony Arbolino sarà in pista ad Aragon dopo un ennesimo tampone negativo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tony Arbolino potrà prendere parte al Gran Premio di Teruel 2020 della Moto3. Questa, di per sè, è già la notizia più importante per il pilota milanese, che una settimana fa aveva vissuto una vera e propria beffa. L’alfiere del team Honda Snipers, infatti, era stato fermato dalle autorità sanitarie spagnole perché, la domenica precedente, sul volo che lo riportava in Italia da Parigi dopo la gara di Le Mans, era presente un passeggero positivo al Covid-19 (che, va specificato, non aveva niente a che fare con il pilota milanese). A quel punto Arbolino era finito nella lista dei “tracciabili” e, appena sbarcato in Spagna, era stato bloccato. Il classe 2000 era risultato negativo a ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020)potrà prendere parte al Gran Premio didella. Questa, di per sè, è già la notizia più importante per il pilota milanese, che una settimana fa aveva vissuto una vera e propria beffa. L’alfiere del team Honda Snipers, infatti, era stato fermato dalle autorità sanitarie spagnole perché, la domenica precedente, sul volo che lo riportava in Italia da Parigila gara di Le Mans, era presente un passeggero positivo al Covid-19 (che, va specificato, non aveva niente a che fare con il pilota milanese). A quel puntoera finito nella lista dei “tracciabili” e, appena sbarcato in Spagna, era stato bloccato. Il classe 2000 era risultatoa ...

