Milan, Pioli: "Soddisfatto dell'approccio. Vogliamo continuare questo momento" (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il Milan continua a vincere e a stupire. I rossoneri passano sul campo del Celtic Glasgow e partono nel miglior modo possibile in Europa League nella fase a gironi.LE PAROLE DI PioliIl tecnico Stefano Pioli analizza il match dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "E' stata una partita condotta bene. Nel secondo tempo siamo stati meno precisi tecnicamente e abbiamo rischiato qualcosa. Abbiamo approcciato bene la gara specialmente dopo una vittoria prestigiosa come il derby. E' così che dobbiamo provare a vincere ogni singola partita. Credo che il segreto sia abbastanza semplice. Tutti stiamo lavorando nella stessa direzione da diverso tempo. Tutti siamo parte integrante di questo ambiente. Siamo una squadra giovane, che deve crescere. Il segreto parte dalla proprietà che ha confermato il nostro modo di ...

