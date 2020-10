Locatelli: “Grazie al Sassuolo sono più completo. Altri club non avevano creduto in me” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Manuel Locatelli è uno dei centrocampisti che ha fatto meglio nella prima parte di questa stagione, ma che aveva mostrato ampi miglioramenti anche nell’ultimo campionato, tanto da guadagnarsi la maglia azzurra. Lo stesso giocatore del Sassuolo ha parlato della sua evoluzione a Sky Sport, ringraziando i neroverdi per aver creduto sempre su di lui a differenza di Altri club. Non cita mai il Milan esplicitamente, ma il riferimento è più che intuibile dal momento che il calciatore è passato al Sassuolo nel 2018 dopo essere cresciuto in rossonero: “Il Sassuolo ha dimostrato di credere in me dopo che alcuni club non lo avevano fatto. sono più completo rispetto a ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 ottobre 2020) Manuelè uno dei centrocampisti che ha fatto meglio nella prima parte di questa stagione, ma che aveva mostrato ampi miglioramenti anche nell’ultimo campionato, tanto da guadagnarsi la maglia azzurra. Lo stesso giocatore delha parlato della sua evoluzione a Sky Sport, ringraziando i neroverdi per aversempre su di lui a differenza di. Non cita mai il Milan esplicitamente, ma il riferimento è più che intuibile dal momento che il calciatore è passato alnel 2018 dopo essere cresciuto in rossonero: “Ilha dimostrato di credere in me dopo che alcuninon lofatto.piùrispetto a ...

FranceskoNew : @franceschi_and #noncenèesponenziale #Locatelli #Arcuri #metromagico Grazie @GiuseppeConteIT @robersperanza… - OpencovidM : @MFelici98 @gianlucac1 Forse non hai colto l'ironia, in ogni caso grazie della spiegazione e del grafico. - mosllerdd : @PastoreLella @Cartabellotta @RobertoBurioni @alexvespi @stanzaselvaggia @ferrarailgrasso @WRicciardi… - trimpa48 : RT @simisimi1972: @Mezzorainpiu @RaiTre Grazie al Prof #Locatelli per la pacatezza e la chiarezza e per non avere un ego strabordante come… - IzzoEdo : @FranceskoNew @bicidiario @riktroiani Grazie per la domanda Francesco, ma credo che né io né Rik siamo le persone g… -

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli “Grazie Borges: “Sono un vecchio anarchico, per me lo Stato è male” Pangea.news