Lisa, 3 anni, uccisa a martellate dalla mamma: "Troppe pastiglie" (Di giovedì 22 ottobre 2020) Uccide a martellate la figlia di 3 anni dopo aver ingerito diversi antidepressivi, poi tenta il suicidio. Ora la giovane mamma si trova ricoverata in gravi condizioni ed è piantonata in ospedale dalle forze dell'ordine. A scoprire il terribile accaduto è stato proprio il marito della donna e papà della piccola, appena tornato a casa dal lavoro per pranzo. Vladimir, questo il suo nome, dapprima ha trovato Lisa, la figlia, in una pozza di sangue, poi ha visto la moglie agonizzante. Sotto choc, l'uomo, ha subito chiamato l'ambulanza nella speranza vana di riuscire a salvare la figlia, che però purtroppo all'arrivo dei paramedici era già morta. Per lei non c'è stato nulla da fare. Dalle analisi condotte sul cadavere la piccola vittima, ...

