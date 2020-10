Laura Sanko – La prima donna a commentare a bordo gabbia in UFC

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 22 ottobre 2020)è uno dei nuovi volti della UFC, arrivata al successo quando il colosso delle MMA internazionali si è unito lo scorso anno con ESPN. Il suo carisma, la sua presenza e la sua capacità di fare domande mai banali ai fighter l’hanno resa già uno dei pilastri del team di reporters che ruotano attorno all’ottagono più famoso al mondo. Non a caso è di oggi, la notizia che il presidente dell’Ultimate Fighting Championship Dana White abbia intenzione di rompere un taboo che dura da anni nel mondo delle MMA. Ovvero Dana non ha nascosto che il futuro disarà quello di affiancare i commentatori e gli esperti tecnici a. Un traguardo davvero importante per una, in un mondo come quello delle MMA ...