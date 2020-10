L’annuncio di Lippi | «Non allenerò più | basta»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Marcelloha annunciato che non farà più l’allenatore Marcello, tecnico che nel 2006 ha portato l’Italia sul tetto del mondo, ai microfoni di Radio Sportiva ha annunciato che non farà più l’allenatore. ADDIO – «Ho chiuso definitivamente con il lavoro di allenatore. Credo sia giusto così.. Magari potrei essere utile in altri ruoli, vediamo. Ma fino a primavera niente». CASO DYBALA – «Se sta bene fisicamente è imprescindibile. Per la Champions ci vogliono 3 o 4 giocatori di alto livello». Leggi su Calcionews24.com