La Usl conferma: "Nessun privilegio per Pellegrini Normale che positivo esca per andare a punto tampone" (Di giovedì 22 ottobre 2020) Federica Pellegrini, positiva al Covid-19, non ha infranto le regole accompagnando la madre a fare il tampone: dopo la polemica delle scorse ore a suggerirlo, sulle pagine del Corriere di Veneto, è Pietro Gilardi, direttore dell'Usl 9 di Verona."Ho accompagnato mia mamma a fare il tampone, con distanziamento e mascherina, perché lei non ha mai guidato a Verona. Ora aspettiamo il risultato e quasi sicuramente sarà positiva, ma rispetto a ieri sta già meglio", aveva detto ieri Federica Pellegrini rivolgendosi ai suoi follower su Instagram. La scelta di accompagnare il genitore a sottoporsi al test nonostante la propria positività è costata alla nuotatrice molte critiche da parte degli utenti social.Polemiche a cui la campionessa ha risposto con un video:

