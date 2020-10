La Uefa è la nuova Spectre, vuole sterminare i calciatori (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono un po’ di giorni che mi frullano per la testa strane idee. Iniziamo dal sospetto che i vertici della Uefa, del calcio europeo, facciano parte della Spectre. Come se dovessero rispondere a un disegno di sterminio della attuale generazione di calciatori. Lampante l’esempio della decimata Az Alkmaar costretta a giocare con il Napoli. Il problema è che quella squadra è un focolaio indiscutibile del Covid. La Spectre ha deciso di veicolare la pandemia tra i giocatori. Quello che avete letto fin qua è solo un incubo notturno. Accendo Sky e mi devo sorbire le due tiritere del Genoa e dell’Atalanta. La prima che insiste nel dire che loro vennero a giocare a Napoli nonostante la decimazione da Covid. Come se fosse stato un atto di coraggio e non di coglioneria e imprudenza. La seconda, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono un po’ di giorni che mi frullano per la testa strane idee. Iniziamo dal sospetto che i vertici della, del calcio europeo, facciano parte della. Come se dovessero rispondere a un disegno di sterminio della attuale generazione di. Lampante l’esempio della decimata Az Alkmaar costretta a giocare con il Napoli. Il problema è che quella squadra è un focolaio indiscutibile del Covid. Laha deciso di veicolare la pandemia tra i giocatori. Quello che avete letto fin qua è solo un incubo notturno. Accendo Sky e mi devo sorbire le due tiritere del Genoa e dell’Atalanta. La prima che insiste nel dire che loro vennero a giocare a Napoli nonostante la decimazione da Covid. Come se fosse stato un atto di coraggio e non di coglioneria e imprudenza. La seconda, ...

