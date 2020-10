La lezione spagnola

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Dal dibattito svoltosi in questi giorni alle Cortes in piena pandemia arrivanodelle lezioni che sarebbero utili anche per la politica italiana. Non siamoancora in presenza dell’unità delle forze politiche e democratiche perfronteggiare l’emergenza sanitaria nel nome di uno spirito nazionale, maalcune indicazioni di fondo su quello che dovrebbero essere una sinistra eduna destra di governo decenti in un paese europeo senz’altro.Il partito dell’Ultradestra VOX, che in questi anni è riuscito a varcare in forzele porte delle Camere parlamentari grazie all’afflato nazionalistico che inSpagna è riemerso dopo che le spinte secessionistiche catalane avevanomesso in discussione l’unità del paese, aveva lanciato il guanto di sfida conuna mozione di sfiducia il cui esito sarebbe stato scontato ma che avrebbe inqualche modo messo le ...