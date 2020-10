Ghost of Tsushima per PS5 con un upgrade a pagamento? Sucker Punch fa chiarezza (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sappiamo che Ghost of Tsushima arriverà su PlayStation 5 attraverso la retrocompatibilità, con framerate migliorati e tempi di caricamento ancora più rapidi. Il malinteso si è creato riguardo l'aggiornamento "Digital Deluxe" presente su PlayStation Store il quale risulta essere a pagamento. Ma allora l'upgrade dovrà essere acquistato? Sucker Punch lo chiarisce un volta per tutte su Twitter.L'aggiornamento Digital Deluxe presente sullo Store di PlayStation, è un'aggiunta a pagamento della versione classica di PlayStation 4 che però ha al suo interno ulteriori contenuti come un art book, la colonna sonora ed i commenti del director. Per tutti coloro che hanno il gioco su PS4 l'upgrade alla versione per ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sappiamo cheofarriverà su PlayStation 5 attraverso la retrocompatibilità, con framerate migliorati e tempi di caricamento ancora più rapidi. Il malinteso si è creato riguardo l'aggiornamento "Digital Deluxe" presente su PlayStation Store il quale risulta essere a. Ma allora l'dovrà essere acquistato?lo chiarisce un volta per tutte su Twitter.L'aggiornamento Digital Deluxe presente sullo Store di PlayStation, è un'aggiunta adella versione classica di PlayStation 4 che però ha al suo interno ulteriori contenuti come un art book, la colonna sonora ed i commenti del director. Per tutti coloro che hanno il gioco su PS4 l'alla versione per ...

