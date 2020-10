Fondi, violenza sessuale di gruppo su una minore di 12 anni durante il lockdown (Di giovedì 22 ottobre 2020) La procura di Latina ha fermato tre persone accusate di aver portato avanti una violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazzina di 12 anni, proprio quando in Italia vigeva il lockdown più stringente, ovvero tra marzo e aprile 2020. Nella fattispecie, due persone sono state fermate a Fondi, mentre un’altra persona è stata rintracciata a Pordenone. Si tratta di tre cittadini indiani in attesa di regolarizzazione in Italia. LEGGI ANCHE > La violenza contro le donne non conosce lockdown, a marzo richieste di aiuto aumentate del 74,5% Fondi, violenza sessuale di gruppo durante il lockdown Anche la vittima ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 22 ottobre 2020) La procura di Latina ha fermato tre persone accusate di aver portato avanti unadiai ddi una ragazzina di 12, proprio quando in Italia vigeva ilpiù stringente, ovvero tra marzo e aprile 2020. Nella fattispecie, due persone sono state fermate a, mentre un’altra persona è stata rintracciata a Pordenone. Si tratta di tre cittadini indiani in attesa di regolarizzazione in Italia. LEGGI ANCHE > Lacontro le donne non conosce, a marzo richieste di aiuto aumentate del 74,5%diilAnche la vittima ...

