Disastro Asl nel Sannio, ecco i motivi dei ritardi: smarriti i tamponi. De Luca intervenga (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiArriva puntuale la risposta ai quesiti che, appena nella giornata di ieri (leggi qui), avevamo posto in merito ai ritardi da parte dell’Asl sannita nelle comunicazioni ai sindaci. E la risposta, purtroppo, è quella che temevamo: decine e decine (probabilmente centinaia) di tamponi sono stati smarriti. E per quanto incredibile, non siamo affatto sopresi. La notizia, infatti, circolava già da un po’ di giorni. Si attendevano solo le conferme ufficiali: le ha fornite – attraverso un videomessaggio postato ieri su facebook- il sindaco di Colle Sannita Michele Iapozzuto: “Sembra assurdo, ma l’Asl ci ha comunicato che i tamponi effettuati nove giorni fa agli alunni del Liceo Scientifico sono andati smarriti“. Insomma, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiArriva puntuale la risposta ai quesiti che, appena nella giornata di ieri (leggi qui), avevamo posto in merito aida parte dell’Asl sannita nelle comunicazioni ai sindaci. E la risposta, purtroppo, è quella che temevamo: decine e decine (probabilmente centinaia) disono stati. E per quanto incredibile, non siamo affatto sopresi. La notizia, infatti, circolava già da un po’ di giorni. Si attendevano solo le conferme ufficiali: le ha fornite – attraverso un videomessaggio postato ieri su facebook- il sindaco di Colle Sannita Michele Iapozzuto: “Sembra assurdo, ma l’Asl ci ha comunicato che ieffettuati nove giorni fa agli alunni del Liceo Scientifico sono andati“. Insomma, ...

