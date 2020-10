Covid, Lamorgese: «I controlli siano rigorosi per evitare chiusure totali» (Di giovedì 22 ottobre 2020) La ministra dell’Interno: «È il momento della responsabilità. Troppa conflittualità da parte delle opposizioni» Leggi su corriere (Di giovedì 22 ottobre 2020) La ministra dell’Interno: «È il momento della responsabilità. Troppa conflittualità da parte delle opposizioni»

