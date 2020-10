Cosa rivela il successo dei Sure-bond

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 22 ottobre 2020) L’Unione Europea, spesso criticata per le sue lentezze e complessità istituzionali, sta conquistando nel XXI secolo una solidità così evidente da suggerire a tutti i Paesi membri l’intelligenza di non antagonizzarla. Infatti a loro e ai loro cittadini arrivano benefici che mai avrebbero potuto singolarmente avere. Anche nella pandemia, le Istituzioni europee hanno reagito bene con interventi rapidi, ma collocati in un quadro coerente di medio-lungo termine, disegnato dalla Commissione europea adattando il programma di mandato quinquennale della presidente Von der Leyen che, nei giorni scorsi, ha fatto un ulteriore passo avanti. L’Europa delinea ora un programma di sviluppo con investimenti e innovazione, ma con una chiara impronta sociale anche per ridurre le diseguaglianze acuite dalla crisi ...