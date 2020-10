‘Coprifuoco’ bocciato dal web | “Le parole sono importanti”

Leggi su dire

(Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA – “La parola coprifuoco mi fa tremare, evoca scenari inquietanti”. Ma “con il coprifuoco che fanno? Sparano a chi non lo rispetta? Il termine è inquietante, è terrorizzante, non si può usare questa parola che presume una guerra in atto con bombardamenti e un nemico conosciuto”. Così molti italiani su Twitter, a sfogare un malcontento che prende corpo dal 18-19 ottobre, weekend in cui si è cominciato a parlare della richiesta lombarda di un coprifuoco tra le 23 e le 5 del mattino. L’ipotesi proposta a livello locale, che oggi entra in vigore in Lombardia, domani in Campania e dalla mezzanotte di venerdì nel Lazio, fa crescere l’insoddisfazione della cittadinanza, che citando Nanni Moretti ricorda: “Coprifuoco e non lockdown notturno. Perché le parole sono importanti”. Gli scenari dei giorni che verranno infuocano il web, e soprattutto Twitter che vede crescere esponenzialmente nella giornata di oggi il numero di tweet guarniti dall’hashtag #coprifuoco, che sfora il triplo zero di oltre 1.000 post, dalla mezzanotte di ieri sera.