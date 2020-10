Cicogna generosa al ‘San Pio’ | tre gemelli per una coppia di Benevento

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLaha bussato per ben tre volte alla porta di due coniugi di, che nella mattinata di ieri sono diventati genitori di treni, cui hanno dato nome di Eleonora, Alfredo e Raffaele. Il lieto evento è avvenuto presso la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia e non ha riservato particolari problemi per l’esperta equipe. I treni, nati prematuri, sono ricoverati in TIN, presentano buone condizioni generali e abbisognano solo di un supporto respiratorio. Grande la gioia dei genitori, che hanno voluto ringraziare la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia, diretta dal Dott. Gennaro Trezza, per l’ottima assistenza, l’umanità, la professionalità, la gentilezza. L’emozione per un evento così lieto è stata condivisa dalla ...