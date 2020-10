Chiesa, Gullit, Thuram, Klinsmann: i figli d'arte (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

stfpgg : In dieci minuti Kean si è bevuto due volte il figlio di Gullit... Chiesa nel frattempo sta ancora cercando di dribblarsi da solo - iamgiocol : Come stanno pompando #Chiesa in RAI... Peccato che di lì c'è Gullit ?? #ITANED #NationsLeague - Matrix831969 : RT @Liguglia: Chiesa che non riesce a saltare nemmeno il sosia di Gullit - Liguglia : Chiesa che non riesce a saltare nemmeno il sosia di Gullit -

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa Gullit La carica di Gullit, Chiesa, Thuram, Klinsmann & C. Quando i "figli di papà" diventano "figli d'arte" La Gazzetta dello Sport