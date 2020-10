Bassetti dice basta alla corsa al tampone | “File di ore e ore a rischio contagio”

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott – Stopal, le file sono acontagio. A lanciare l’rme è Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “Occorre evitare il sovraccarico delle strutture che fanno tamponi. C’è infatti unaa questi test: si va dal medico e gli si chiede di prescriverlo, ma così il dottore si trova tra l’incudine e il martello perché ha tante persone che chiedono la stessa cosa. Quindi occorre evitare di usare i tamponi quando non sono appropriati, altrimenti si creano file e attese“. “Tante ore in fila aumentano ildi contagi” E proprio in queste lunghe file che durano ore si annida ...

arcanodavvero : Ma #bassetti che dice? - acino2020 : @ilmessaggeroit #Bassetti che dice di stare attenti? La situa in #Liguria dev'essere brutta brutta allora. - Pietro86632940 : @giamma71 E se lo dice Bassetti è vero, non è un coglione. - briks08 : Dott Bassetti, ho appena ringraziato dott Zangrillo che dice più o meno la stessa cosa. GRAZIE MA FATE QUALCOSA SUB… - mariowurz : @StefanoColetta2 Accendo Raiuno e trovo a parlare del virus Bassetti e Poletti proprio tele lega una tv lottizzata… -

Allarme per le code ai drive in, che potrebbero trasformarsi in veri e propri centri di diffusione del contagio da Covid. L'appello corre veloce dall'infettivologo Matteo Bassetti, ai ...