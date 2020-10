Yari Carrisi, ancora in lite con Albano? Non lo hai chiamato papà (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Yari Carrisi ieri ha partecipato insieme alla mamma Romina e alla sua compagna The Crudi a Domenica In. Il giovane come tutti sanno ha un bel rapporto con la madre tanto che spesso e volentieri appaiono insieme anche sui social. Sembra, invece che abbia un rapporto un pò più complicato Al Bano. Infatti, non è la prima volta che si parla di litigi tra i i due e questa volta pare che ci sia di mezzo Loredana Lecciso. Rapporti inclinati tra Al Bano e Yari Carrisi? Yari Carrisi è uno dei figli di Al Bano e Romina Power. La loro è una famiglia molto allargata e molto perchè dopo l’addio con la cantante, l’artista pugliese ha intrapreso una storia importante con Loredana Lecciso da cui ha avuto anche altri figli. Da tempo però si ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 21 ottobre 2020)ieri ha partecipato insieme alla mamma Romina e alla sua compagna The Crudi a Domenica In. Il giovane come tutti sanno ha un bel rapporto con la madre tanto che spesso e volentieri appaiono insieme anche sui social. Sembra, invece che abbia un rapporto un pò più complicato Al Bano. Infatti, non è la prima volta che si parla di litigi tra i i due e questa volta pare che ci sia di mezzo Loredana Lecciso. Rapporti inclinati tra Al Bano eè uno dei figli di Al Bano e Romina Power. La loro è una famiglia molto allargata e molto perchè dopo l’addio con la cantante, l’artista pugliese ha intrapreso una storia importante con Loredana Lecciso da cui ha avuto anche altri figli. Da tempo però si ...

