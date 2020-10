Xiaomi, ricarica wireless in 19 minuti grazie alla tecnologia Mi Wireless Charging 80W (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La tecnologia di ricarica delle batterie degli smartphone sta facendo passi da gigante negli ultimi anni, con i vari produttori che si stanno dando battaglia con soluzioni sempre più veloci e che superano in alcuni casi i 100 W di potenza via cavo. Anche la tecnologia ad induzione (Wireless) si sta evolvendo rapidamente, tanto che il produttore cinese Xiaomi ha appena annunciato Mi Wireless Charging 80W, una tecnologia in grado di ricaricare completamente uno smartphone in soli 19 minuti a 80 W, senza alcuna necessità di collegamento diretto. La comodità della ricarica ad induzione è indiscutibile: basta appoggiare lo smartphone su una delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ladidelle batterie degli smartphone sta facendo passi da gigante negli ultimi anni, con i vari produttori che si stanno dando battaglia con soluzioni sempre più veloci e che superano in alcuni casi i 100 W di potenza via cavo. Anche laad induzione () si sta evolvendo rapidamente, tanto che il produttore cineseha appena annunciato Mi80W, unain grado dire completamente uno smartphone in soli 19a 80 W, senza alcuna necessità di collegamento diretto. La comodità dellaad induzione è indiscutibile: basta appoggiare lo smartphone su una delle ...

