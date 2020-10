Tiziano Ferro, duro attacco: “Ai produttori non andava bene che fossi gay” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo le parole di Gabriel Garko, e il clamoroso coming out al Grande Fratello Vip, anche una star mondiale della musica come Tiziano Ferro ha scelto di togliersi un peso dallo stomaco di simile natura. Il musicista non ha certo bisogno di raccontare il proprio privato al pubblico, cosa che non si è mai trattenuto dal fare, scegliendo di vivere la propria vita alla luce del sole. Eppure, proprio nei primi anni a seguito dell’outing, anche il cantante dovette attraversare un calvario simile a quello dell’attore; ovvero, le pressioni dall’alto per nascondere il proprio orientamento. “Volevano nasconderlo, ma ho deciso di non inventarmi fidanzate”: Tiziano Ferro racconta i suoi primi anni di coming out, e le reazioni dei produttori “Oltre al cibo e il corpo, ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo le parole di Gabriel Garko, e il clamoroso coming out al Grande Fratello Vip, anche una star mondiale della musica comeha scelto di togliersi un peso dallo stomaco di simile natura. Il musicista non ha certo bisogno di raccontare il proprio privato al pubblico, cosa che non si è mai trattenuto dal fare, scegliendo di vivere la propria vita alla luce del sole. Eppure, proprio nei primi anni a seguito dell’outing, anche il cantante dovette attraversare un calvario simile a quello dell’attore; ovvero, le pressioni dall’alto per nascondere il proprio orientamento. “Volevano nasconderlo, ma ho deciso di non inventarmi fidanzate”:racconta i suoi primi anni di coming out, e le reazioni dei“Oltre al cibo e il corpo, ...

