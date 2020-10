Prima il tragico incidente con un cinghiale poi la morte in ospedale: Lucrezia aveva 21 anni (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Morta a 21 anni dopo uno scontro in auto con un cinghiale. Lucrezia Minnilli è morta nella notte all’ospedale di Cremona, a causa delle ferite riportate in un incidente avvenuto martedì. La ragazza stava percorrendo la provinciale 85 alla guida di una Toyota Yaris, quando potrebbe aver perso il controllo dell’auto a causa dell’impatto con un cinghiale. Lucrezia … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Morta a 21dopo uno scontro in auto con unMinnilli è morta nella notte all’di Cremona, a causa delle ferite riportate in unavvenuto martedì. La ragazza stava percorrendo la provinciale 85 alla guida di una Toyota Yaris, quando potrebbe aver perso il controllo dell’auto a causa dell’impatto con un… L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

mrmnft : @Michele_Arnese La signora esagera di suo, o fa parte del grande 'gioco tragico' del #virus? Prima considerato inf… - gallobaelotti : Tra due o tre giorni arriviamo a mille in terapia intensiva. Direi tragico. Voglio sperare che si faccia qualcosa d… - paolosilvest : RT @ngiocoli: Comunque io ricordo un 'pensiamo al turismo' detto da un qualche politico o autorità tra la prima e la seconda alluvione in V… - ngiocoli : Comunque io ricordo un 'pensiamo al turismo' detto da un qualche politico o autorità tra la prima e la seconda allu… - HelleNavy : Quello che vi dicevo prima. Sarebbe tragico. Quindi in nomination ci deve andare la EliGreg. (insieme sicuramente… -