Pagelle Midtjylland-Atalanta 0-4 | voti e tabellino Champions League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ledi, sfida della quarta giornata del girone D della. Inizia nel migliore dei modi l’avventura della Dea in. Dopo la pesante sconfitta in campionato contro il Napoli, la squadra di Gasperini annienta il. Quattro a zero con tre reti nel primo tempo: apre la gara Zapata, il raddoppio arriva da un capolavoro balistico di Gomez, che bacia la traversa e insacca dai 25 metri. Il 3-0 porta la firma di Muriel, il quale deve ringraziare un non irreprensibile Hansen. Nella ripresa entra Ilicic che gioca 25’ e sfiora il gol. Non sfiora affatto il gol il neoacquisto Miranchuk, che da subentrato si regala con un sinistro a giro la sua prima gioca in maglia ...